李顯龍建議總統解散國會　提前舉行大選

新加坡總理李顯龍周二（23日）發表全國講話，建議總統哈莉瑪解散國會，並頒布選舉令狀。該國將在新冠肺炎疫情期間，提前舉行大選。他另提及新加坡正面對的外部不穩定因素，當中包括中美角力和香港問題。

李顯龍周二下午4時，通過電視、電台廣播和個人Facebook發表全國講話。他表示，當日較早時已與哈莉瑪會面，並建議她解散國會，立即舉行大選。他解釋指，現屆政府已接近5年任期的尾聲，根據憲法，今屆國會須於明年1月或之前完結，大選須於其後3個月內、即明年4月或之前舉行，現在距離這個限期尚餘不足一年。

他又談及該國數月來的抗疫努力，自今年1月國內出現第一宗新冠肺炎確診病例後，輸入病例接踵而來，其後更在社區爆發疫情。他指出，當局果斷應對並實施隔離令，改善外勞宿舍情況。雖然該國疫情已穩定下來，經濟亦逐漸恢復，但他呼籲民眾切勿以為已擊退病毒，提醒前路仍然難行。

李顯龍指出，除了國內的經濟及就業問題，該國仍面對4個主要的外部不穩定因素，其一是中美在多個議題上的緊張形勢，包括香港問題；其他還有美國今年11月的大選、中國和印度的邊境衝突及東南亞的政局發展。