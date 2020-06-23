新冠肺炎：網球一哥祖高域與太太確診

繼多名球手及教練出席慈善賽感染新冠肺炎後，世界網球「一哥」、塞爾維亞好手祖高域周二（23日）發聲明稱，他及太太同告確診，令「網球群組」中招人數增加到至少8人。

祖高域在聲明中表示：「我對每一個受感染的人士感到極為歉疚，我祈求每人的健康情況不要變壞，並且能盡快康復。」他續補充說，孩子在病毒測試中呈陰性反應：「過去數月，我們抱着純粹及真誠的心，去舉辦比賽，旨在傳送團結一心的訊息。」他重申當時疫症的情況稍為緩和，因此籌組會認為是適合進行比賽的，「很不幸地，病毒依然存在，這亦是我們要接受的新現實，我們仍然在學習如何應付它，甚至和它共同生活。」

祖高域上周在貝爾格萊德舉辦Adria Tour慈善賽，以及曾到夜店跳舞；其後一眾球手還到克羅地亞出席籃球友誼賽。保加利亞網壇名將迪米杜夫是首位宣布確診新冠肺炎球員，其後克羅地亞球手哥列也「中招」，而迪米杜夫的教練Kristijan Groh、祖高域的體能教練Marko Paniki已證實染上新冠肺炎。另外，另一塞爾維亞球手杜伊斯基及其懷孕的太太亦確診。