新冠肺炎：肉食包裝工場爆疫情　兩縣重新封城

德國居特斯洛縣（Gütersloh）一家肉食包裝工場有超過1500名工人感染新冠肺炎病毒，北萊茵-威斯特法倫州（North Rhine-Westphalia）周二（23日）宣布，該縣及相鄰的瓦倫多夫縣（Warendorf）要再度實施封城措施，超過50萬民眾受影響。

今次是自德國5月逐漸解封以來，首次再實施封城。州長拉舍特（Armin Laschet）說，會關閉居特斯洛縣的酒吧、博物館、畫廊、電影院、體育館、健身房和游泳池，並禁止野餐；兩人以上的非家庭成員在公共場合聚集亦被禁止，餐館亦只允許同一家庭成員共用一桌，符合衞生規定的商店則可繼續開放；瓦倫多夫縣亦會採取類似的封城措施。拉舍特稱封城將持續至6月30日，又指這是預防性措施，當確定安全時會儘快解封。當局將會展開大規模檢測，以判斷疫情是否波及工場員工以外的民眾。

爆發疫情的肉食包裝工場屬於滕尼斯（Toennies）公司，截至周一（22日）晚已有約6650名員工接受病毒檢測，增至1553人確診。州政府已宣布會為對州內所有肉類加工企業員工檢測病毒。