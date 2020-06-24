金正恩突暫緩對韓軍事行動　韓媒指「唱白臉」

金與正（右）與金正恩（左）被指「一人唱紅臉、一人唱白臉」。

北韓威脅要對南韓加強軍事威脅之際，北韓官媒周三（24日）報道，領導人金正恩周二（23日）以視頻形式，主持勞動黨第七屆中央軍事委員會第五次會議預備會議，審視近期形勢，並決定暫緩執行人民軍總參謀部日前提出的對南韓軍事行動計劃。韓媒同日隨即報道，朝方已似在邊境拆除日前才重新裝上的對韓喊話擴音器。

北韓人民軍總參謀部發言人上周二（16日）揚言在金剛山旅遊區和開城工業園區部署團級部隊和火力連隊，重新進駐南北韓非軍事區哨所，在韓朝邊境重啟軍演，積極支持對韓散布傳單。南韓傳媒指出，金正恩此時出手緩和局面，是與胞妹金與正「一唱一和」，相對於妹妹「唱紅臉」，金正恩正在扮演慈眉善目的「白臉」角色。

南韓韓聯社指出，根據此次金正恩擱置軍事計劃的決定，北韓將暫緩對韓軍事挑釁，朝鮮半島緊張局勢也有望趨緩；而北韓所謂「基本準備就緒」的對韓散佈傳單計劃和在邊境對韓喊話的措施是否會付諸實行，還有待觀察。

韓聯社續指，這是金正恩執政以來，北韓首次舉行勞動黨中央軍委預備會議。近日北韓以南韓脫北者對朝散發傳單為由，切斷南北韓通訊網絡並炸毀開城韓朝聯絡辦公室，金正恩做出暫緩軍事行動計劃的決定，或是旨在為升級的緊張局勢降溫。

韓聯社亦稱，值得關注的是，從本月4日起，勞動黨第一副部長、金正恩胞妹金與正親自出面加大對韓譴責力度，而此次金正恩卻例外舉行中央軍委預備會議擱置軍事計劃，以緩和半島緊張局面；金與正和金正恩「一人唱紅臉、一人唱白臉」的「角色分配」引人矚目。