基里巴斯親華總統連任　挫台灣復交期望

太平洋島國基里巴斯於去年9月宣布與台灣斷交，改與中國大陸建交。基里巴斯周一（22日）舉行總統選舉，親華的現任總統馬茂（Taneti Maamau）成功連任，擊敗親台的對手貝林娜（Banuera Berina）。外媒形容今次選舉是基里巴斯對中國議題的公投，分析指結果對台灣是一次打擊，也打擊美國、澳洲等憂慮中國在基里巴斯影響力擴大的國家。

馬茂以26053票贏屬反對派的貝林娜的17866票，以8000多票之差嬴得第2個4年任期。馬茂勝選的消息由大法官經電台宣布，說：「恭喜馬茂，恭喜基里巴斯民眾。」反對派陣營承認落敗，預計馬茂政府將接觸反對派議員，以在國會組成大多數勢力。

基里巴斯在馬茂的領導下與大陸建交，引發爭議，貝林娜亦退出關愛基里巴斯黨，組建新政黨「支持基里巴斯優先黨」。關愛基里巴斯黨在今年4月的議會選舉受挫，議席由31個減至22個，由多數黨變成少數黨；支持基里巴斯優先黨則獲得23個議席。執政黨認為失利跟馬茂轉向北京有關，總統選舉前外界更估計貝林娜有機會勝選。

貝林娜是親台派，曾多次表示若當選會重新考慮基里巴斯與大陸的關係，意味基里巴斯有可能恢復與台灣的外交關係。