前法相賄選案再有新指控　15年前競選已涉行賄

日本前法務大臣河井克行夫婦的賄選案持續發酵，周三（24日）再爆出新的賄賂指控。日媒引述廣島前市議員指，河井克行除了涉嫌於去年7月的參議院選舉行賄外，早於2005年亦試圖以現金賄賂時任市議員，以確保自己能連任眾議員。

57歲的河井克行在1996年於眾議院廣島3區首次當選，目前是第七個任期。該區一名前市議員向共同社爆料指，河井2005年競逐連任時，曾稱「因為要請您多照顧」，向他餽贈相信裝有現金的信封。該名市議員當場回絕，稱︰「別看不起人，我不要。」

該名市議員受訪時怒指，自己本身支持河井參選，有以義工身份助選，河井行賄之舉令他感憤怒，此後與對方斷絕來往。廣島縣的另一名市議員亦透露，河井每年向自己提供約10萬日圓（約7300港元）；而河井向議員提供資金時，未有依法開單據及寫入收支報告。

眾議員河井克行及其妻子、參議員河井案里，涉嫌於去年7月的參院選舉中，向94人提供約2570萬日圓（約187萬港元）賄款，上周四（18日）被東京檢察部門逮捕。日媒指，今次是日本首次有在任國會議員夫婦被捕。河井夫婦與首相安倍晉三關係親近，兩人同時被追究刑事責任，勢必對安倍政府造成打擊。