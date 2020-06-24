傳要求中方交撤軍時間表　印度稱做好戰爭準備

中國與印度軍方就早前在邊境加勒萬河谷爆發流血衝突，周一（22日）舉行第二輪會談，會後雙方均沒公開討論事項。但有印媒報道稱，印度向中方提出多項要求，包括要求提供具體的撤軍時間表。

據印度媒體報道，當日會談持續了11個小時，印方由第14軍軍長辛格中將（Harinder Singh）代表出席。印度官方形容會談氣氛親切、積極和有建設性，而印媒則引述熟悉會談的官員稱，會上印度向中方提出7點要求，包括：

– 中方從班公湖北岸撤軍；

– 中方從加勒萬河谷撤軍，並在重要戰略地區恢復原狀；

– 中方減少有爭議邊界一側的「縱深地區」部署；

– 恢復基阿姆溫泉地區原狀；

– 中方停止在爭議地區的軍事集結；

– 中方恢復4月初之前的部署；

– 印軍已做好全面戰爭準備，不再遵守兩國軍隊在對峙時不使用兵器的有關協定，同時授權印軍前線指揮官在中印邊界上與中方打交道的「完全自由」。

有中印問題專家接受媒體訪問時表示，印方態度強硬是因為覺得在與中方的「肉搏戰」中吃了虧，很沒面子。在這種情況下，面對國內反對黨以及民間迭起的民族主義情緒，無論是印度政府還是聽命於政府的軍方至少在表面，都必須強硬起來。