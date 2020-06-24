美日軍機戰備演習　掛載巡航導彈懾朝

朝鮮半島局勢波譎雲詭之際，美國與日本周一（22日）在青森縣三澤基地舉行大型戰備測試演習，包括隱形戰機在內合共31架軍機在跑道集結，展示快速空中戰力生成的能力，部分戰機更掛載空對地巡航導彈，似有警告北韓不要輕舉妄動的意味。

演習名為「大象漫步」，即軍機起飛前在跑道集結，形成互相靠近的隊形，其後通常會以最小間隔起飛，以便於最短時間內讓最多軍機出動。駐日美軍周二（23日）表示，這是三澤基地首次舉行雙邊及聯合「大象漫步」，參與的軍機分別是美軍12架F16戰機、2架E/A18G電子攻擊機、1架C12運輸機、2架MC130J特戰運輸機、1架P8A反潛巡邏機，日本航空自衞隊派出12架F35A隱形戰機及1架CH47運輸直升機。

美軍指演習展示空軍的核心任務，即空中優勢、全球打擊、快速全球機動、指揮與控制，以及情報、監察和偵察。此外，由美軍發放的照片可見，F16掛載AGM158聯合空對地距外導彈，這款巡航導彈射程達370公里。由於三澤基地是駐日美軍其中一個主要空軍基地，若朝鮮半島爆發衝突，部署當地的戰機將是主力反應部隊。

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