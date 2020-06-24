中國籍金礦經理　疑勞資糾紛槍傷2員工

津巴布韋中部地區圭洛（Gweru）的一名中國籍金礦經理，周日（21日）疑因勞資糾紛與2名當地員工起爭執。經理憤而舉槍射傷二人，警方以企圖謀殺的罪名拘捕經理。事件引發當地工會不滿，要求還受傷員工一個公道。

事發金礦名為Reeden Mine，涉案的41歲經理張學林（音譯）解僱31歲員工奇夸伊拉（Wendy Chikwaira）與39歲員工塔基奧納（Kennedy Taichiona）。奇夸伊拉及塔基奧納當日向張學林追討薪金，雙方後來爭執。

從網上流傳的情況可見，張學林取出一把9毫米口徑手槍，當眾近距離從後向奇夸伊拉和塔基奧納開槍。奇夸伊拉下巴受傷，送院治理後已出院；塔基奧納則右腿及左邊大腿中槍，周一送往私家醫院搶救，情況穩定。警方以企圖謀殺的罪名拘捕張學林，他將還押至下月7日。

由於津巴布韋與中國關係親密，當地傳媒質疑張學林會否面對司法審判，還是會有優待。中國駐津巴布韋大使館周一表示，相信事件中只有一名礦場員工中槍，屬個別事件，強調涉事經理與中國政府無關，大使館對該礦場亦無執法權。大使館全面支持津巴布韋的執法部門，接該國法律透明及公開地調查及處理案件。