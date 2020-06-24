韓戰70年　逾半南韓人指朝負最大責任

周四（25日）是韓戰開打70周年，南韓最新民調顯示，當地超過半數民眾認為北韓要為戰爭爆發負上最大責任，但認同這說法的年輕人比例遠低於老年人。

韓媒周三（24日）報道，民調機構蓋洛普訪問1012名南韓民眾，在「哪個國家要為韓戰爆發負上最大責任」方面，56.9%受訪者認為是北韓，其次是南北韓雙方，比例為11.8%；而美國、前蘇聯及中國的比例，分別是9.6%、6.8%及4.8%。從受訪者年齡層來看，在19歲至29歲人士當中，44.1%認為北韓應負最大責任，而71.6%的60歲至79歲受訪者認同這說法，可見年輕一代與老一輩有明顯分歧。

至於「誰挑起韓戰」，76.4%受訪者回答北韓，其後依次是5.1%的前蘇聯、5%的美國、3.5%的南北韓雙方、2.4%的中國；在這問題選擇北韓的年輕人比例低於老年人，分別是66.7%對85.4%。報道指國民愈年輕，對韓戰的印象愈遙遠，若不認真向下一代教育韓戰歷史，這場戰爭將在南韓變成「被遺忘的戰爭」。

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