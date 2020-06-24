不敵時代巨輪　Olympus出售相機業務

日本媒體報道，日本光學公司Olympus向投資基金Japan Industrial Partners（JIP）出售其以數碼相機為主的影像業務，預期在今年9月底前正式簽約，總金額則未對外透露。這意味着該公司將退出經營了84年的相機業務，轉而專注於醫療設備。

目前Olympus的影像業務主要商品為無反數碼相機及輕便型數碼相機，另外還有IC錄音筆等，相關員工在全球約有4,270人。

事實上，面對智能手機等產品的強大競爭壓力下，數碼相機需求隨之大減，Olympus在截至2019財年已連續3年出現營業損失。

從Olympus整體來看，影像業務如今所佔的比重其實並不大，更重要的是醫療部門。其集團社長竹內康雄多次表示，要將資源放在營業利益佔了9成以上，生產內視鏡等產品的醫療部門。

誠然，隨着智能手機攝影功能高速地提升，數碼相機的銷量一直下挫，市場規模持續萎縮，由菲林時代已一直雄霸世界的日本傳統相機企業亦面臨困境，而隨着中國及歐洲等消費大國的消費力轉弱，屬於高消費品的數碼相機及鏡頭，今年的盈銷勢將雪上加霜。

日本媒體在今年初引述日本相機影像器材工業協會（CIPA）的數據指，去年首10個月全球數碼相機出貨量為1,273萬部，按年減少兩成，全年出貨量料約1,500萬部，與2010年高峰期時全年出貨量達1.21億部相比，規模只剩1/8，亦是自2001年以來最低。