受二戰老兵穆爾啟發　90歲老婦行樓梯「登高峰」籌款

英國百歲二戰老兵穆爾在花園毅行籌款的善舉，啟發世界各地不少人仿傚。英國蘇格蘭一名需使用助行器的九旬老婦，周二（23日）就在阿爾德瓦家中完成為期逾2個月、在寓所步行上樓梯共282次的壯舉，為英國國家衞生事務局（NHS）籌得逾40萬英鎊（約400萬港元）善款。

90歲的派恩（Margaret Payne）表示，某日與女兒一起看關於穆爾的電視報道，女兒打趣跟她說：「你看看穆爾，看來你每日上樓梯也可以做點事。」她遂決定在今年復活節的周日，開始其行樓梯籌款計劃。

派恩訂出上樓梯282次的目標，因為該高度相當於爬完731米高的休爾文山（Suilven Mountain）。該山是蘇格蘭高地的高山，派恩只在15歲時曾與姊妹及友人一起攀登過。派恩每日爬數次，故此共花了73日，至周二終完成目標。在這段期間，她收到不少人的電郵及電話鼓勵，當中包括英國王儲查理斯夫婦。

派恩今次籌得的善款，將捐予NHS及另外3個慈善機構。她選擇NHS，是因為其於去年聖誕離世的丈夫，臨終前獲NHS轄下醫院細心照顧。