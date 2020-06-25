今起舉行修憲公投　為普京連任鋪路

俄羅斯於當地時間周四至下周三（6月25日至7月1日）舉行為期一周的修憲公投。若修憲公投獲通過，則重新計算總統普京的任期，代表他在2024年任期屆滿後，可繼續參選，有機會掌權多2個任期至2036年。

修憲中最關鍵的修訂是將普京的任期歸零，但不適用於未來的總統。其他修憲內容包括增強議會的作用，賦予議會任命總理的權力、賦予總統在法院和檢察院工作方面更大話語權，以及禁止同性婚姻，列明「上帝信仰」是俄羅斯的傳統價值之一。

俄羅斯現行憲法在1993年通過，普京今年1月在國會發表國情咨文時提議修憲，下議院杜馬及上議院聯邦委員會在3月先後以大比數通過憲法改革修正案。俄國原定4月下旬公投，礙於新冠肺炎疫情影響，普京將公投推遲。

另一方面，當地著名異見樂隊Pussy Riot成員偉爾濟洛夫（Pyotr Verzilov）早前涉嫌在公眾地方粗言穢語，周一（22日）被法院裁定罪成，判監15日。偉爾濟洛夫稱，當局沒有他講粗口的證據，又指自己在扣留期間被警員挑釁及襲擊。