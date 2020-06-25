國際制裁下平壤糧食短缺　傳部分城巿有人餓死

有消息指，北韓因國際社會制裁和新冠肺炎疫情持續，已有3個月無法向首都平壤市民發放糧食，有大城市有人餓死，面臨最惡劣的經濟狀況。

北韓消息人士周三（24日）表示，4月起，黃海道供應首都的糧食庫存下降，今年年初北韓與中國的貿易中斷，因此3個月無法供給平壤市民。此外，從6月初開始，新冠肺炎疫情在平壤再次擴散，當局封鎖市場及管制居民移動。

專家分析稱，北韓內部出現嚴重經濟動盪，甚至出現了「平壤精英民心」的動搖，因此北韓將狀況惡化的責任歸咎於南韓，發起對韓挑釁。朝中貿易消息人士表示，北韓當局把糧食進口作為首要任務，積極鼓勵貿易公司進口糧食；平壤停止供糧後，百姓們對核制裁表示不滿，甚至對金正恩的政策表露出不信任。有分析認為，金正恩月初在政治局會議上破例討論保障平壤市民生活所面臨的問題，也反映了平壤的經濟困境。

地方的情況比平壤更為嚴重。據悉，金正恩上月1日出席開幕式的順天磷肥工廠，目前處於無法營運、工人無法支付工資的狀況。一位北韓消息人士指，平壤乃至部分城市開始有人餓死。據悉，北韓原計劃於今年4月15日竣工的元山-葛麻海岸旅遊建設，但因外匯及材料不足而暫時中斷。