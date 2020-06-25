新冠肺炎：泰7.1允7類外國人入境　不包括普通遊客

泰國新冠肺炎疫情持續放緩，疫情管理中心發言人塔威希普（Taweesilp Visanuyothin）周三（23日）宣布，將於7月1日起允許7類外國人士入境，但不包括普通旅客。

首批允許入境的組別包括商務人士、技工、專家、泰國公民家屬、老師、學生和醫療旅遊人士，預計新規定之下，將有5萬名外國人士入境，包括3萬名醫療旅遊人士，他們入境後均須隔離14日。

當局亦考慮讓向短期到訪的商人及投資者、政府機構的賓客開放邊境，他們須在入境前及抵埗後必須完成病毒檢測，並持有健康保險，再接受醫學觀察。來自旅遊安全區的旅客可於8月1日起入境，須先待在旅宿隔離，期間不可外出。

另外，印度周三新增近1.7萬宗確診病例，創單日新高，累計確診超過47萬人，逾14.8萬人死亡。首都新德里目前約有1.4萬張床位可供醫治確診病人，其中6200張已滿，當局下周將再安排多2萬張床位。在越南，總理阮春福指目前無意重開邊境讓國際旅客到當地旅遊，擔心會帶來第二波疫情。

日本東京疫情出現反彈迹象，周四（25日）新增48宗確診個案。新加坡同日再多113人感染，其中5宗為社區感染，包括一名新加坡人和4名外勞，其他新增感染個案亦多為住在宿舍的外勞。全國累計確診達42736宗。