斥核威脅有增無減　朝促美撤敵視政策

周四（25日）是韓戰爆發70周年，北韓外務省旗下研究所當天發表報告，表示自前年舉行首場美朝峰會後，美國對北韓的核威脅及敵視政策只是有增無減，並強調美方不再敵視北韓，是維護朝鮮半島和平及穩定的必不可少先決條件。

北韓外務省裁軍及和平研究所在該份超過一萬字的報告表示，美朝峰會旨在改善兩國關係及建立朝鮮半島永久和平機制，但美國的核威脅和敵朝政策在會後愈演愈烈，不但沒有回應北韓終止測試核彈及洲際彈道導彈，反而持續對朝的軍事威脅，包括與南韓舉行聯合軍演、部署先進戰略武器、試射各種導彈等。

報告警告若這情況持續下去，難保不會爆發新一場韓戰，因此北韓將繼續壯大力量，揚言「在我們選擇的這條路上絕不退縮」，以遏制美國的核威脅。研究所解釋，發表報告旨在向國際社會揭示，美國當年引發韓戰的真相，以及揭露華府對朝政策的本質是侵略性和掠奪性，為朝鮮民族帶來巨大的痛苦和不幸。

美國國務卿蓬佩奧同日發表聲明，指美國永遠不忘記當年以聯合國名義參戰的美國、南韓及其他國家，在韓戰中陣亡的士兵；又重申美方對南韓的防禦承諾是堅定不移，美韓同盟將繼續確保朝鮮半島及印太地區的和平、穩定及繁榮。

另外，南韓傳媒報道，北韓領袖金正恩周二（23日）宣布暫緩對南韓的軍事行動計劃後，北韓媒體對南韓的輿論戰亦同步停止，與本月初的情況截然不同。

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