美俄限武談判　俄稱不挽救《新削減戰略武器條約》

美國與俄羅斯日前在奧地利首都維也納展開限武談判。俄羅斯副外長里亞布科夫周四（25日）表示，俄方認為《新削減戰略武器條約》對美俄雙方是互利和必要的，但莫斯科不會不惜任何代價來挽救這一條約。

里亞布科夫當日在莫斯科舉行的「普里馬科夫閱讀」世界經濟與國際關係專家論壇上表示，《新削減戰略武器條約》是保障國際安全、加強戰略穩定的要素，「如有可能，最好按這一條約的規定，將其有效期延長5年」。

但他指，俄方已為《新削減戰略武器條約》失效作好準備，「美方知道，俄方不會不惜任何代價，特別是美方希望我們付出的代價，來挽救這一條約」。

談及周一（22日）的軍控談判，他指美俄雙方在多個基本問上的立場均不接近。他指出，美國近年力圖維持並儘可能加強其霸權地位，把制裁當作推進美方利益的手段，公然違反國際法和很多國際協議的基本準已成為美國的標誌。

美俄於2010年簽署《新削減戰略武器條約》，將於2021年到期，該條約旨在限制美俄兩國部署的核彈頭和運載工具數量。美俄《中導條約》去年失效後，《新削減戰略武器條約》成為兩國間唯一的軍控條約。雙方日前於維也納的談判，中國拒絕美國的邀請，未有參加。