新冠肺炎︰世衞指歐洲陸續解封後　30國疫情回升

新冠肺炎疫情趨平穩下，歐洲各國陸續放寬防疫限制措施。但世界衞生組織周四（25日）警告，歐洲多國鬆綁後，有30個國家的一周病例出現時隔一個月的增幅擴大。統計指，歐洲每日約錄得2萬宗新症，新增700人病死。

世衞歐洲區域負責人克盧格（Hans Kluge）在周四的視像會議上指，自己過去數周已警告解封可能會令疫情反彈，如今已有30國新症回升，其中11國更見顯著反彈，包括瑞典、北馬其頓、烏克蘭、阿爾巴尼亞、科索沃等。克盧格警告，情況若未能受控，多國醫療系統將被「推至危險邊緣」。

不過，克盧格亦稱讚波蘭、德國、西班牙及以色列對集體感染的應變迅速，及時將疫情控制。德國近日接連爆出肉廠集體感染，周二（23日）與葡萄牙均重新實施了部分封城措施。歐洲累計共有260萬人染疫，其中19.5萬人病死，疫情最嚴重的國家依次為俄羅斯、英國和西班牙。

另外，美國藥廠吉利德（Gilead）研發的藥物瑞德西韋（Remdesivir），周四已獲歐洲藥品管理局（EMA）批出許可，將成為歐盟首項治療新冠肺炎的療法。EMA批准，出現肺炎症狀、需使用呼吸機的12歲或以上病人，可服用瑞德西韋。