傳中國特工滲透　新省工黨議員遭搜查

中國與澳洲關係緊張之際，澳洲執法及情報部門周五（26日）突擊搜查新南威爾士省工黨議員莫斯馬尼（Shaoquett Moselmane）的住所及辦公室，有指中國特工滲透辦公室。若他被落案起訴，將是澳洲第一人面臨反外國干預法的訴訟。

澳洲安全情報組織與澳洲聯邦警察聯合採取行動，莫斯馬尼正接受問話。新省工黨領袖麥凱（Jodi McKay）證實對搜查行動知情，工黨將暫停莫斯馬尼的黨籍；對於中國特工滲透莫斯馬尼的辦公室，她稱這令人非常擔憂。總理莫里森回應指，此案去年12月起展開調查，而行動證明外國干涉的威脅是真實存在。

莫斯馬尼的兄長表示，弟弟與中國共產黨沒有任何關係，亦和中國毫無聯繫，更認為他只是政府為某些事情所找的替罪羔羊，揚言警方不會找到任何證據。

今年4月，莫斯馬尼因多次讚揚中國政府處理新冠肺炎疫情的表現，被迫辭任新省議會助理議長一職，但獲准保留議席。澳洲傳媒去年揭發，莫斯馬尼聘用的辦公室職員張智森，2013年在北京完成一個由國務院僑務辦公室主辦的課程，而莫斯馬尼本人自2009年擔任議員以來，先後9次在中方官員資助下訪問中國。