涉煽動暴力威脅昆士蘭大學生　中國總領事受查

澳洲昆士蘭大學男生帕夫洛（Drew Pavlou），去年在校內組織支持香港反修例運動的集會，批評學校與中國政府之間的關係。中國駐澳洲布里斯班總領事徐杰事後發聲明，公開指對方是「反華分裂分子」。澳洲傳媒報道，昆士蘭警方周四（25日）證實，正調查徐杰涉嫌煽動暴力威脅帕夫洛，但未有透露更多細節。

昆士蘭警方發言人向當地傳媒證實，在帕夫洛向徐杰提出正式起訴後，警方展開對徐杰的調查。帕夫洛去年7月在校內舉辦支持香港反修例運動的集會，期間被超過200名中國留學生包圍，雙方發生激烈衝突，又曾在校內及社交網站上批評學校與中國政府之間的關係。徐杰事後發表聲明，指控該場集會是「反華分裂活動」，內地官媒更點名帕夫洛是集會主辦人。

帕夫洛事後在社交網站遭受辱罵及死亡恐嚇，遂入稟昆士蘭法庭申請頒令，要求強制徐杰收回言論及向他道歉。帕夫洛今年4月就控告徐杰一案出庭作證前，收到學校通知會對他作出11項指控，並考慮舉行閉門聽證會決定是否開除其學籍，其後被勒令停學2年。事後有人發起網上聯署，要求校方撤銷對帕夫洛的處分。