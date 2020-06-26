7成人反對安倍連任黨總裁　河野太郎有意競逐

日本首相安倍晉三擔任執政自民黨總裁的第三個任期將於明年結束，接班人選未定。有傳自民黨或會修改黨章，以求讓安倍破天荒四度連任，惟最新民調顯示有近70%民眾反對。保守派的防衞大臣河野太郎周四（25日）則表示，有意參選下屆自民黨總裁選舉；有輿論認為他或為日本下任首相人選。

57歲的河野太郎周四受訪時，明言會考慮於下屆參選，同時感謝外界支持他出任首相的意見。但他強調，目前職責是「負責日本的安全保障」，談一年多後的黨總裁選舉是言之尚早。自民黨在2009年失落執政地位後，前首相麻生太郎辭任黨總裁，河野當時亦有參選，但不敵谷垣禎一。

朝日新聞社在過去的周末進行全國電話訪問，顯示69%民眾反對自民黨修改黨章、以讓安倍四度連任黨總裁的方案，贊成者只有19%。在自民黨支持者中，也有54%人反對，高於表態贊成的36%人，反對比率較2月同一民調為高。不過安倍此前曾表明無意四度出任黨總裁一職；上次競逐落選的石破茂則以31%支持度，成為接任黨總裁的最熱門人選。

此外，民主黨籍前首相鳩山由紀夫的43歲長子鳩山紀一郎，周四表示將加入政界，表示有意參加下屆眾議院選舉，並力爭組建新黨。他稱：「必須從零開始，建立以政策為本的新政黨。由政策得到統一的成員參加選舉，最終目標是取得政權。」