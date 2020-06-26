異國女子如兩生花　雙方家人都認不出

羅馬尼亞和阿聯酋兩名素不相識的女孩，近日意外發現長相極為相似，甚至連家人也難以辨別。兩人雖然生活在不同的國家，有不同的宗教信仰，但還是決定克服3400公里的距離障礙，日前在阿聯酋相見，一見如故。

18歲的米哈伊（Bianca Mihai）是羅馬尼布澤烏的一名歌手，她早前從一名攝影師朋友處看到一張相片，相中25歲模特兒貝克（Lana Al-Beik）和自己猶如「兩生花」。米哈伊把照片給父母看，兩人看後也以為相中的貝克就是她。米哈伊再把照片給祖母看，祖母看了也不禁說：「哇，你在哪拍的這些相片？你真漂亮迷人。」

無獨有偶，居於阿聯酋杜拜的貝克亦發現米哈伊的存在。貝克表示，她的母親某日在社交網看到一段短片，當中的女歌手和她長得幾乎一模一樣。母親難以置信，問貝克唱歌的是不是她，貝克回答指自己不會唱歌，那歌手並不是她。惟母親仍再三地問，貝克最後沒好氣說：「你連女兒也認不出嗎？」

米哈伊其後跟貝克取得聯繫及決定會面，她早前在攝影師朋友及一個非政府組織協助下前往杜拜與貝克聚首。兩人一見面都非常興奮，一起在當地海灘拿起手機合拍多張照片，並相約在羅馬尼亞再聚。