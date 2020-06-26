格拉斯哥刀手斬人遭警擊斃　3死多人傷

英國蘇格蘭格拉斯哥有刀手周五（26日）在街頭施襲後，遭警方擊斃，至今造成最少3死，另有多人受傷。約20輛警車、嗅探犬及手持防暴盾、荷槍實彈的警員正湧向市中心。暫未知案件是否與恐襲有關，亦未有組織認責。

事發地點為市中心喬治西街（West George Street），現已被警方封鎖。有目擊者聲稱，他看到一名沒有穿鞋子的黑人躺在地上，正由途人撐扶，但不清楚其傷勢屬槍傷抑或刀傷；另有一名警員中刀受傷。

當地警方其後證實事件，強調情況已受控制，不會對公眾造成危險，但未有提供細節。由現場影片可見，大批救護車趕到現場；另有大量警員在街道巡邏。首相約翰遜在Twitter表示，他對事件深感悲痛，強調會與所以受害者及其家人同在，並同時感謝勇敢的應急服務人員。

除格拉斯哥外，25歲利比亞男子薩阿達拉（Khairi Saadallah）上周六（20日）曾在英格蘭伯克郡雷丁持刀斬人，造成最少3人死亡、2人受傷，警方事後指事件涉及恐怖主義。當地傳媒周日（21日）報道，薩阿達拉去年計劃以恐怖主義為由去敍利亞，因此曾被軍情五處（MI5）留意。