新冠肺炎：歐盟擬7月重開邊境　美俄及巴西除外

歐盟成員國官員周五（26日）召開會議，討論下周三（7月1日）有限度重開邊境時，容許甚麼國家旅客入境。消息指，歐盟未能就最終的「安全名單」達成共識，但美國、巴西及俄羅斯將被排除在外。

英媒引述外交官指，上述名單涉及10至20個國家，但不少與會官員指他們要先與其政府磋商，惟名單上沒有美國、巴西及俄羅斯；官員亦建議歐盟首先開放內部邊境，之後逐步對外開放，惟第一步未有按計劃進行。另有美方官員透露，美國旅客要符合特定標準才能入境歐盟，包括通過體溫檢查；惟有歐盟官員向美媒表示，歐盟短期內容許美國旅客入境的機會「接近零」。官員預計到周六（27日）晚就討論內容作出非正式回覆。

彭博社引述文件，與會官員同意讓加拿大、日本、澳洲、南韓等15國家的旅客入境歐盟，另外亦指中國旅客可以入境歐盟，只要中國同樣向歐盟開放邊境。除考慮國家的防疫程度外，文件亦包括「互惠」作為重開邊境的標準，即歐盟不會容許禁止歐盟公民入境的國家旅客入境。

另一方面，英國政府公布會進一步放寬入境檢疫措施，來自疫情低風險地區的旅客可豁免14天隔離檢疫，涉及國家包括法國、希臘、葡萄牙及西班牙，完整名單將在下周公布。當局亦與有關國家商討設立「旅遊橋樑」，雙方國民入境時可獲對等的免檢疫安排；同時計劃下月6日開始允許國民出境旅行。