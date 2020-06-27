默克爾︰美國如棄做世界大國　德需審視關係

德國與美國近日因軍費攤分而起分歧，美國總統特朗普更表示將會把駐德美軍人數減少近萬人。德國總理默克爾周五（26日）受訪，重申跨大西洋軍事合作、以抗衡中國及印度等勢力的重要性；又明言如果美國自願放棄擔當世界大國的角色，德國需作重新審視。

默克爾周五接受歐洲傳媒訪問，談及美國有意撤軍一事。她承認德國應負擔更多軍費，同時強調美國在德國駐軍，對德國、歐洲、北約以至美國都有好處。默克爾指，在中國及印度等國崛起時，歐美更應保持緊密跨大西洋合作，但亦表示「歐洲應比冷戰時期承擔更多責任」。

默克爾稱︰「我們是在『美國想當世界大國』的認知中成長。如果美國現在自願決定不再擔當這個角色，我們需對此深切反思。」她又否認德國有低估俄羅斯的威脅，同時強調歐盟應與俄羅斯進行建設性對話。

在中國議題上，默克爾表示德國仍有意與中國重新舉辦因新冠肺炎疫情而受阻的峰會，建立歐中戰略關係。她指，歐盟與中國在非洲政策等議題上有分歧，認為歐盟應在磋商時提出可反映歐盟價值觀的方針。默克爾強調︰「尊重人權、法治以及我們對香港未來的關注，是我們與中國之間的分歧點，雙方已有公開表態。」