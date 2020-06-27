聯合國車輛「車震」片網上瘋傳　秘書長深表震驚

以色列特拉維夫有民眾近日拍得，有疑似維和組織職員，在印有聯合國標誌、泊於大街的車輛中性交。「車震」影片瘋傳後，聯合國周五（26日）回應，指事件令人困擾及震驚，形容行為令人厭惡，已展開調查並正核實涉事者身份。

該車泊於繁忙地區的沿海大街。片中可見，一輛車身和車頂均印有聯合國英文縮寫字母的白色車輛內，後座坐着一名男子，另有一名身穿紅裙的女子面向男子跨坐在其大腿上，緊貼男子下體不斷搖動，期間男子手扶女子臀部推近自己。司機後來駛走車輛。

聯合國秘書長古特雷斯的發言人迪雅里克（Stéphane Dujarric）周五向英媒表示，有關行為違背聯合國一直以來打擊聯合國員工的不當行為及宗旨。他表示內部調查機關反應迅速，認人階段快將完成。被問到事件是否性交易及獲得該名女子同意，迪雅里克又指，將調查事件是否涉及性交易及該名女子是否同意性行為。

聯合國一直都爆出維和部隊及職員在執勤期間發生性醜聞，秘書長表示會「零容忍」。員工一旦發現違規，有可能會被遣返或禁止執行維和行動，亦可能會受到處分。