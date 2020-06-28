批中國積極於歐洲擴張　北約司令稱無法坐視

北約盟軍聯合作戰司令、美國海軍歐非戰區司令福戈（James Foggo）上周五（26日）表示，中國正在歐洲和非洲積極顛覆國際秩序，北約無法坐視不理。

福戈當日出席英國國際戰略研究所網絡研討會時表示，中國的擴張行動已從印太地區延伸到歐洲、非洲和北極，並在當地對飛機和船舶進行不安全的攔截，對當地國家構成威脅。中國又在非洲之角的吉布地建立海外軍事基地，試圖控制其他港口。

福戈指出，中國圖結合經濟、外交、軍事和政治手段，改變國際秩序。中國對非洲等國家提供財政援助，以影響當地政府。他認為這種影響可構成安全疑慮，因為中國可藉此控制關鍵海港和機場設施的使用，並通過國營和受國家控制的企業，利用各種科技獲取敏感的政府和軍事信息。

福戈又表示，在新冠肺炎疫情期間，中國限制有關新冠病毒疫情的信息，又向歐洲捐贈醫療設備和提供醫護支援，試圖展示自己是世界領袖。

他稱世界在過去十年發生巨大變化，暗示美國如今已無法再與中國和俄羅斯合作，原因是這期間俄羅斯吞併了烏克蘭和克里米亞，中國則開始在南海和東海建設島嶼；而中俄兩國開始強軍，對其他國家發動網絡攻擊，甚至插手別國的政治。