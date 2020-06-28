俄軍7反潛機出擊　飛近美國挪威演練

美俄軍機連續第2天在空中短兵相接，俄軍7架反潛巡邏機上周六（27日）分別在巴倫支海、挪威海及太平洋北部空域執行任務，期間遭挪威及美國戰機攔截。美軍證實俄機曾飛入阿拉斯加州防空識別區，是本月第6次及本年第10次發生同類事件。

俄羅斯國防部上周六發表聲明，當天出動的圖142反潛巡邏機中，3架在巴倫支海及挪威海巡航，並在挪威海的國際空域遭挪威空軍F16戰機攔截；4架則飛往太平洋北部的國際水域上空，在米格31戰機支援下執行訓練任務，期間遇上美軍F22隱形戰機，而是次飛行任務長達11小時。聲明強調，俄機嚴格遵守使用國際空域的規定。

美國北美空防司令部表示，涉事俄機在阿拉斯加州阿留申群島以南120公里的空域飛行，並在阿拉斯加州防空識別區逗留近8小時。美軍F22在KC135空中加油機及E3空中預警機的支援下，執行攔截任務，而俄機全程沒有侵犯美國及加拿大領空。

北美空防司令部司令奧肖納西指，雖然新冠肺炎疫情肆虐，但美軍仍然是充分準備好及有能力執行國土防禦任務，而且不會失敗。上周五（26日），俄軍戰機在黑海上空，攔截美軍一架P8海上巡邏機、一架RC135偵察機及一架KC135空中加油機。

本月10日及17日，各有4架俄軍圖95戰略轟炸機，分兩批飛入阿拉斯加州防空識別區，2架俄軍伊爾38反潛巡邏機本月24日飛入該防空識別區，美軍均派戰機攔截。