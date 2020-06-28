涉向華提供情報　7旬夫婦做雙面諜被捕

德國傳媒報道，一對70多歲退休老夫婦，被指為德國聯邦情報局（BND）任線人期間，向中國情報人員提供對BND而言可能非常重要的資料。夫婦倆去年底前往澳門與中國接頭人見面時，在慕尼黑機場被當局拘捕調查。BND拒絕評論事件，有安全機構消息指，此案是中國情報機構戰略措施的典型案例，事關重大。

《德國之聲》上周六（27日）報道，德國公共廣播聯盟透過情報界得悉，該對化名Dieter W.及Andrea. D的夫婦，去年11月早上乘的士往慕尼黑機場途中，被警員帶返住所搜查，警員帶走大量文件和電腦資料。

報道指被捕男子74歲，1980年代起在一個與政黨基社盟（CSU）關係密切的基金會工作，經常到前蘇聯、中國、東南亞等地出差及長期逗留。男子收取BND報酬提供情報，其妻亦加入。直至男子快將退休時，在上海同濟大學被中國情報人員招攬，給他一部可傳送加密信息的手提電腦。他聲明，中方目的是要他加入慕尼黑世界維吾爾代表大會，並將取得的情報以加密方式傳給中方。

男子稱拒絕了中方上述要求，但同意在其他領域合作，他與妻子只獲旅遊經費，沒有其他利益，認為自己無罪。男子聲稱曾向BND通報事件，但後者叫他繼續與中方人員保持聯繫，而夫婦倆向中方提供的資料有何價值目前尚未清楚。

男子退休後成為一個新成立智庫的領導人，他透過出席智庫在歐洲不同地方的分支機構主辦的活動，套取參與者的資訊，然後交予BND。