忍者之鄉首名忍者碩士畢業生　45歲日男再進修博士

日本「忍者之鄉」三重縣的國立大學，3年前成立號稱全球首間忍者研究中心，並開辦忍者研究生課程，旨在揭開忍者的神秘面紗及將忍者的智慧應用於現代社會。日媒上周六（27日）報道，該課程早前終誕生首位忍者碩士畢業生，這名45歲男士花兩年時間鑽研武術和學習忍者傳統文化，毅力令教授都讚嘆不已。

三橋源一3月末完成忍者碩士課程，4月開始攻讀博士課程。作為日本第一位忍者碩士畢業生，三橋在修讀課程的兩年期間，除了研讀有關忍者的歷史文獻，他亦非常重視實踐忍者精神。他表示：「我在書上讀到，忍者早上耕作，下午練武。」

三橋自發性依文獻作混合訓練，於是兩年來磨練武術及種菜務農兩不耽誤，他認為只有這樣才可以習得真正的忍者精神。三橋又指，忍者雖以神秘形象聞名於世，但他們實際上也掌握綜合性生存技能。

三橋不只擁有京都大學農科學士學位，早年更曾學過少林拳等多種武術，現時已是當地小有名氣的忍者文化推廣組織導師之一，不時受邀主持與忍術有關的講座。他未來將繼續進修忍者博士課程，同時繼續在經營一間旅館及在自己的道場教授忍者技藝。

忍者研究中心教授山田雄司對三橋的投入程度感意外，惟他強調，有關課程僅供研究忍者歷史，而非為訓練學生成為忍者。忍者研究生課程每年約有3名學生報讀，報名學生必須通過日本歷史考試及忍者歷史文獻閱讀考試。