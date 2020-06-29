新冠肺炎：維省急增75例　莫里森仍允跨省流動

澳洲維多利亞省恐爆發第二波新冠肺炎疫情，周一（29日）新增75宗病例，是當地自疫情爆發以來，錄得單日新症第4高。面對局部地區疫情反彈，總理莫里森周一仍然表示會繼續推動各省重開邊界，允許民眾跨省流動，帶動就業增長。他亦表示，將推出更具針對性的救市方案。

維省的新症中，僅有1宗來自在酒店隔離的返國人士，其他均為本地個案，是迄今最多單日本地新增。該省累計確診達2099宗，死亡人數為20人。墨爾本將推出侵入性較低的唾液測試，是全球首例，但成效仍有待檢驗。副醫療總監科茨沃思表示，現行的鼻咽拭子測試仍是優先選項，檢測準確度可能更高，但唾液測試也不錯，特別是對小孩。

南澳省和塔斯馬尼亞已確認將於7月重開省邊境，昆士蘭省周一亦將宣布相關措施。但維多利亞省近日疫情反彈，維省目前向其他省開放，恐加劇傳染。莫里森接受電台訪問時指，沒有理由不能繼續重開邊界，這應該繼續。他亦承諾推出更多刺激經濟措施，但表明不會延長9月結束、總值600億澳元（約3197億港元）的企業支薪補貼，或會具針對性的財政支援取代。

澳洲目前累計確診病例7764宗，病歿人數104宗。