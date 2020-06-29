李顯揚偕反對黨拉票　否認為家庭糾紛入黨

新加坡提前於下月10日舉行大選，周二（30日）為大選提名日。總理李顯龍的弟弟李顯揚日前與新政黨「新加坡前進黨」（PSP）秘書長陳清木等人走訪選區，李顯揚強調不是為了談論家庭糾紛而入黨。李顯龍周一（29日）亦表示，今屆大選與其家庭糾紛無關。

李顯揚加入PSP後未有表態是否參選，但連日來陪同該黨參選人走訪選區拉票。他周日（28日）與陳清木、黨助理秘書長梁文輝和黨員蔡德龍走訪文禮坊小販中心，期間表示此前從沒參政，但所有公民都有權參與政治對話；又指他已就家庭糾紛發言，毋須再藉加入政黨對此表達不滿。

陳清木亦表示，他清楚了解李顯揚入黨不是因為家庭糾紛，而是因對方相信該黨。被問及有沒有申請政治捐款證書，李顯揚沒有正面回應，只稱應詢問選舉局。選舉局規定，只有在提名日之前獲政治捐款證書的人才可獲提名參選。

李顯龍周一主持人民行動黨宏茂橋集選區團隊的記者會時，被問及對李顯揚加入PSP的看法。李顯龍表示，這是李顯揚作為公民的權利，今屆大選與他本人或涉及其弟的任何家庭糾紛沒有關係。