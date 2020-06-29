新冠肺炎：東京新症創新高　未考慮再進入緊急狀態

日本東京都政府周日（28日）宣布，新增60宗新冠肺炎確診病例，超越前一天（27日）的57宗，是解除緊急狀態後連續兩日創下單日新高。全國周日新增確診共113宗，也創下解除緊急狀態後新高。但內閣官房長官菅義偉表示，暫未考慮再次發布緊急狀態宣言。

東京的新增患者中，33人為20多歲，12人為30多歲，合計佔整體的七成以上。牛郎酒吧等夜店相關患者達31人，佔一半左右，包括18名男公關；家庭感染佔4人；另有多人因與朋友聚餐而染疫，39人感染路徑未明。當地最近單日新症持續錄得約50宗，處於高位，雖然沒有重症患者，但不少是無症狀患者。全國累計約1.9萬人染疫，當中近千人病亡。

內閣官房長官菅義偉周一（29日）早上在記者會上表示，以東京為中心的多地持續出現新症，當局將積極為密切接觸者檢測。但他表示，暫未考慮再次發布緊急狀態宣言，或提出限制與其他縣之間的往來。東京都負責人亦否認出現第二波疫情的可能性，呼籲民眾繼續防疫。東京迪士尼樂園周三（7月1日）將重開，園方公布相關防疫對策，雖然要求遊客戴口罩，但考慮到天氣酷熱，准許與他人保持一定距離時不戴口罩。

鄰國南韓周日則新增42宗病例，累計12,757人染疫，當中282人死亡。雖然新症較前一天稍為減少，但以首都圈教會為中心的集體感染持續發生，其中首爾市冠岳區一間教會累計27宗確診，京畿道安陽市另一教會累計18宗確診。而境外輸入病例連日出現雙位數增長，疫情不容樂觀。