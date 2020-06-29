捲華特工案　新省工黨議員否認不當行為

莫斯馬尼否認當局的調查目標是他。

澳洲新南威爾士省工黨議員莫斯馬尼（Shaoquett Moselmane），上周被執法及情報部門突擊搜查住所及辦公室，有指中國特工滲透其辦公室。莫斯馬尼周一（29日）表示，有關調查是針對其他涉嫌為中國工作的人士，否認自己有任何不當行為；警方無交代調查目的。

莫斯馬尼稱，他從未做過損害國家及人民利益的事，將配合聯邦警察調查，亦會行使保持緘默的權利。他否認接受中國政府資助訪華，稱自己對中方處理新冠肺炎疫情的看法和美國總統、副總統（彭斯）及世界衞生組織一致。工黨早前撤銷莫斯馬尼的黨籍，他宣稱調查完結前不會回到辦公室。

中國官媒《環球時報》周一抨擊澳洲不斷針對中國展開間諜活動，引述中國一名執法官員指澳洲曾派遣間諜到中國，收集情報和招募相關人士，形容澳洲對中國的間諜指控是賊喊捉賊。

總理莫里森拒絕回應《環時》的指控，稱不會援引中國官媒來提問，又形容針對莫斯馬尼的搜查行動，對警方和澳洲安全情報局至關重要。他指出，澳洲推行外國干預的法律是因為不想國家政治體系或其他部分受干涉。