新冠肺炎：單日確診再創新高　啟用全球最大醫院抗疫

東南亞的新冠肺炎疫情嚴峻，印度周一（29日）新增近2萬宗確診病例，再創單日新高，多個邦開始重新實施封鎖措施。當局周日（28日）亦啟用全球最大型的專門醫院接收確診病人，共提供1萬張床位。

衛生部表示，全國上周確診病例急增約10萬宗，累計確診逾54萬宗，累計死亡人數逾1.6萬人。阿薩姆邦已重新實施封鎖令，直至7月12日；西孟加拉邦將封鎖措施延長至7月31日。惟在疫情最嚴重的馬哈拉施特拉邦，大部分封鎖措施已取消，酒店、商場和公園重開，公共交通亦恢復服務。

當局周日在德里啟用全球最大型醫院薩爾達帕特爾新冠護理中心（The Sardar Patel COVID Care Centre）接收病患，並於當日投入使用2000張病床，剩餘8000張病床將於周三（7月1日）啟用。

另外，新加坡周一新增202宗確診病例，其中6宗為社區感染個案，其他確診者多為外勞。衛生部表示，93%的新增病例來自早前的染病群組。截至周日，共有345人康復出院或離開隔離中心，仍有184人留醫，5741人接受隔離。新加坡目前累計確診逾4.3萬宗，累計26人病歿。