反朝傳單聽證會結束　相關團體營運資格將取消

南韓反朝組織在兩韓邊境散布傳單，令朝鮮半島陷緊張局勢。南韓統一部周一（29日）展開聽證會，讓兩脫北者團體答辯。聽證會結束後，統一部正式啟動撤銷非牟利團體營運資格的程序。辯方代表律師表示，統一部一旦實行，將會提出行政訴訟。

涉事其中一個團體「自由朝鮮運動聯合」的代表缺席聽證會，亦無呈交意見書。事後該團體表示，並無收到統一部通知會召開聽證會。另一團體「大泉」的代表律師會前向記者明言，若統一部取消其非牟利團體的經營資格，該行為則屬於違憲，並侵犯表達自由及集會的權利。

聽證會結束後，統一部將會進入行政程序，將「自由朝鮮運動聯合」的營運資格取消；「大泉」則有待統一部考慮是否對其作出處分或與「自由朝鮮運動聯合」同等命運。一旦取消資格，團體將無法接收資金運作以往活動，捐款人亦不會再有資格有稅收優惠。

「自由朝鮮運動聯合」上月31日向北韓以大型氣球散播50萬份傳單、50本手冊等反朝刊物，而「大泉」過往每月運送物資，包括《聖經》、USB等外國產物送往北韓。南韓首爾地方警察廳上周五（26日）上門搜走傳單及其他文件進行調查。