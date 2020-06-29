憲法公投76%支持　反對派質疑做大龍鳳

俄羅斯全國正在進行憲法公投，有民調網站周一（29日）公布支持修憲率達76%，預計現任總統普京有機會掌權至2036年。然而有反對派批評公投政府無意爭取國民支持。有民眾發現公投結果尚未出爐，當地書店已率先搶閘出售有關新憲法的書籍。

憲法公投在上周四開始，未免受新冠肺炎影響而稍有差池，當局將公投延長至一連7日。普京的任期將會在2024年届滿。若新的憲法通過，普京的任期將會歸零重新計算，並可續任2個6年任期。全國25個地區共800個投票站開放，目前已有16.3萬選民投票，而且目前支持率與民調結果相約。

有反對派指普京政府只是「做樣」，皆因莫斯科的書店早有尚未修訂的新憲法書籍出售。雖得到國會同意修改憲法，但普京表示想得到公眾支持去增強其合法性，因此舉行公投。書店回覆指未有禁止或限制售賣草擬立法的書籍，稱這是行常做法，好讓國民熟讀了解。

克里姆林宮的普京發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）就事件回應，指做法未有不妥，特別是新憲法中明確列明進行公投後定會生效，稱有必要出版選民在公投的內容。