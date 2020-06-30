批烏東停火協議未全面執行　歐盟延長對俄經濟制裁

歐盟月中舉行視像峰會，成員國領導人對烏克蘭停火協議的執行情況進行了評估，認定《明斯克協議》未獲全面執行，決定繼續延長對俄羅斯的經濟制裁。歐盟理事會周一（29日）發公告，宣布延長對俄羅斯至今實施6年的經濟制裁至明年1月31日。

俄羅斯在2014年吞併克里米亞半島，歐盟以「破壞烏克蘭東部穩定」為由，開始對俄羅斯實施經濟制裁。措施包括限制俄企進入歐盟資本市場、禁止向俄羅斯進出口防務物資及軍民兩用產品、限制俄羅斯獲取能源領域的敏感技術等。

俄羅斯克里米亞和塞瓦斯托波爾市亦因涉嫌「非法吞併」而被制裁。除經濟制裁，歐盟還制裁了俄羅斯175名個人和44家實體，禁止他們入境歐盟，並凍結他們在歐盟司法管轄範圍內的財產。

烏東民間武裝和政府軍在2015年簽署《明斯克協議》後，歐盟將對俄經濟制裁期限，與明斯克協議執行情況掛鈎。其後歐盟以明斯克協議沒有得到全面執行為由，多次延長對俄經濟制裁。俄羅斯則採取了限制進口歐盟農產品等反制措施，並強調俄羅斯並無參與烏克蘭衝突，也不是明斯克協議的執行主體。