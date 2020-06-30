抗衡中俄朝　日擬加強與美太空合作

日本政府宇宙開發戰略總部周一（29日）敲定的《宇宙基本計劃》修正案，料於周二（30日）獲政府內閣接納。計劃目的是加強太空防衞、探測及追蹤導彈的能力，增加與美國合作以抗衡來自中國及北韓的威脅，以及防範中國與俄羅斯干擾衞星的能力。

《宇宙基本計劃》修正案力爭在2024年國際太空站結束運作後，日本可參與美國主導的繞月軌道基地「門戶（Gateway）」建設，確保日本太空人有活動平台。身兼宇宙開發戰略總部長的首相安倍晉三周一強調，日本的目標是在未來建立一個「獨立的太空部隊」，又稱︰「將勇敢挑戰著眼於未來的技術開發，以及日本太空人的探月活動。」

計劃提出今後10年左右的方針，措施包括增加情報收集衞星的數量，以便快速追蹤北韓的導彈動向。計劃核心內容包括加強太空安全、利用衞星數據制訂災害對策、通過民間企業的參與來促進經濟增長和技術創新。

計劃擬在2030年代前期，將日本現時價值1.2萬億日圓（約864億港元）的太空業務擴張一倍。日本去年曾表示，有意派出本國太空人參與美國2024年的「月亮女神」登月計劃，但能否獲得機會尚不清楚；出於對龐大費用的擔憂，修正案未有直接提及登月計劃。