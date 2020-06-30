新冠肺炎：墨爾本封10郊區　不接收國際航班

澳洲維多利亞省恐爆發第二波新冠肺炎疫情，周二（30日）新增64宗病例，省長安德魯斯宣布封鎖墨爾本10個高危郊區，所有民眾要避免不必要出行，維持至下月29日。他亦指，墨爾本於未來兩周不會接收國際航班。同日，新省、昆士蘭等地宣布進一步解封，南澳省則取消開放省邊境計劃。

安德魯斯指，墨爾本10個高危地區將於周三（7月1日）午夜起封鎖，必須限制相關地區的出入人數，民眾只能在工作或上學、照顧他人、做運動、購買食物及其他必需品才能離家，居民需遵守居家令，除超市、零售店、理髮店外其餘店舖必須關門。他亦要求聯邦政府批准，在未來14日將目的地是墨爾本的國際航班轉到其他地方，維省不再接收回國旅客。

澳洲醫學協會（AMA）表示，維省周末急增近80人確診，「情況確實令人擔憂，但所有都在當局控制之中」。政府將派出800人協助維省應對疫情，70名澳洲國防部人員已抵達墨爾本塔拉馬林機場，將助墨爾本疫情黑點逐戶檢測。墨爾本的達西賓（Darebin）等9名市長發聯署指，地方封鎖「不會起作用」，針對性的封鎖更有效。

新南威爾士省周三起放寬社交距離限制、公共交通工具的載客人數等。省長貝雷吉克莉安敦促居民非必要勿前往墨爾本旅行，並「應假設所有來自墨爾本的人都感染了新冠病毒」，拒絕來自邊境以南的遊客進入省內。她又促昆士蘭省盡快重開省邊境；昆士蘭將開始第三階段解封。

維省疫情未受控，南澳省省長馬紹雲取消重開省邊境，會考慮向首都領地及新省等疫情受控地區重開，未透露具體時間。有流行病學家建議維省倣效中國圍封疫情黑點以減緩疫情蔓延。