中印軍長級會談前夕　解放軍直升機實彈射擊訓練

中國與印度為緩和早前邊境衝突引發的緊張局勢，同意在邊境事務磋商和協調工作機制下每周舉行會談，第三輪軍長級會議周二（30日）上午10時半，在拉達克東部地區實控線印方一側舉行。而此前一日，解放軍陸軍第76集團軍某陸航旅在崑崙山腹地展開高強度、多彈種、跨晝夜直升機持續火力打擊訓練。

印媒引述消息人士稱，會談有助兩國緩解邊境地區的局勢，而印度政府高層愈來愈多人認為，與中國的談判雖然繼續進行，但印度應該做好準備，在有需要的時候採取「軍事回應」。報道引述印度政府高層稱，「我們不希望事態升級，但我們不會妥協，向中國讓步」。

針對早前邊境衝突爆發的原因，據印度交通部長辛格（VK Singh）周一（29日）接受印媒訪問時透露，在衝突發生當天，印軍前往實控線印方一側檢查時，發現中國軍隊在該處搭起帳篷。印軍指揮官於是要求中方拆除帳篷，而就在此時，幕篷突然起火，雙方隨即爆發暴力衝突。

自從中印爆發邊境衝突後，內地不時有關於解放軍於西部地區進行軍事演習的報道。內地軍事網站周一又播放解放軍陸軍第76集團軍某陸航旅在崑崙山腹地進行直升機實彈射擊演訓的畫面。片段中受訪的飛行員表示，高原實彈射擊與平地有很大差距，除要考慮各種極端氣象條件因素，又要克服高原反應。

據該陸航旅旅長張嬰強表示，這次日間訓練主要進行低空隱蔽突襲、多機連續攻擊和地空協同攻擊等訓練；夜間則集中綜合機載武器攻擊和多彈種連續攻擊。訓練目的是增強飛行員臨場選擇彈種和把握射擊的時機的能力。