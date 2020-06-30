脫北兄弟涉散播傳單　遭首爾警方傳召問話

南韓反朝組織在兩韓邊境散布傳單，觸發半島局勢緊張。南韓統一部周一（29日）撤銷涉事團體的營運資格後，據報警方周二（30日）傳召脫北者兼北韓民主運動活躍分子朴相鶴及其兄弟朴正昊問話。

美聯社引述匿名警察消息指，朴相鶴及朴正昊涉嫌分別以汽球和膠樽，循空海兩路試圖向北韓散播反朝傳單，因而被首爾警方傳召問話。據報，警方正進一步調查，以決定是否起訴兩人。警方上周已搜查了朴相鶴的辦公室，朴則表明會繼續散播傳單，批評南韓政府向北韓屈服，「要求人民噤聲並破壞言論自由」。

在北韓對南韓軍事動作加碼之際，外交消息人士周二透露，美國副國務卿比甘最快將於7月訪韓，美韓兩國正就此協調。分析認為，比甘此行會敦促北韓克制挑釁行為，並向朝方釋放對話信號，促其早日回歸正常談判軌道。

另外，韓聯社周二報道，在中國北京營運的北韓餐廳受新冠肺炎疫情影響，近日紛紛關門歇業。北韓在國際社會制裁下，透過在華開設餐廳積極賺取外匯。但在國際制裁收緊、加上中韓關係轉差，赴華韓客大減，令北韓在華餐廳生意下跌，在疫情下更是雪上加霜。分析指，有關情況或嚴重影響北韓外匯收入來源。