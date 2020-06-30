新冠肺炎：萊斯特市封鎖　約翰遜推50億鎊基建

英國政府宣布，因應萊斯特市的新冠肺炎疫情惡化，周二（6月30日）起將進一步加強封鎖措施，料維持至少兩周。英國衞生大臣夏國賢指，衞生部將修法加強該市封鎖，不排除警方會在「某些情況下」執法。另外，首相約翰遜周二宣布加快推出50億英鎊（約477億港元）基建投資計劃，重建國家經濟。

萊斯特市周二起關閉所有非必要商店，學校周四（7月2日）起停課，亦不會跟隨英格蘭地區於周六（7月4日）解封酒吧和餐館，預料伯斯托爾等郊區受影響。夏國賢強調新措施不會持續太長時間，當局正追查萊斯特市爆疫原因。他周一（6月29日）晚出席國會下議院會議時，呼籲民眾避免前往萊斯特市。

萊斯特市至今累計3216人確診，其中944宗是在過去兩周確診，佔全國過去一周病例的10%，比第二多的城市高3倍。市長索爾斯比（Peter Soulsby）理解政府的封鎖令比預期嚴格，他未知具體封鎖範圍。

不少商戶對消息表示震驚，指重開無期影響生計。當地最大購物商場Highcross周一宣布，只有「基本零售店」及「提供外賣或送貨服務的餐館和咖啡館」將在周二開業。

約翰遜承諾加快投資50億英鎊在醫院、學校、道路和其他項目，支持就業及推動「基礎設施革命」，財政部首席秘書辛偉誠下周將公布更多細節。