俄懸賞殺美軍　美發現塔利班可疑轉帳

俄羅斯涉嫌懸賞塔利班殺害駐阿富汗美軍一事繼續發酵，白宮周二（6月30日）補鑊表示，總統特朗普已聽取有關情報，但情報未經核實。消息指，美方截獲數據顯示，俄方曾向與塔利班有聯繫的戶口大量轉帳，推斷就是賞金。

白宮周二臨時舉行記者會回應事件，發言人麥克納尼表示：「總統有聽取情報匯報，由於《紐約時報》及不負責任的洩密者，導致情報不幸公諸於世。」不過，她強調這不能改變情報未經核實、官員對此未有一致意見的事實，又形容在美國面對的威脅時，特朗普是最瞭若指掌的人士，並將繼續保護美國軍隊。

特朗普周三（7月1日）在社交網批評，傳媒虛構「俄羅斯賞金」的故事以損害他與共和黨的聲譽。他寫道：「如同故事本身一樣，那個秘密的消息來源可能甚至不存在。如果名譽喪失的《紐約時報》有消息來源就公開吧，否則只是另一場騙局。」白宮國家安全顧問奧布賴恩同日表示，特朗普現已「全面聽取」有關情報。

全國廣播公司引述知情人士報道，白宮及國家安全委員會去年初已知悉「俄羅斯賞金」的情報；《紐約時報》指今年2月底給予特朗普的總統每日簡報提供更多細節，而中央情報局今年5月4日在發給情報界的文章也有該情報。有線電視新聞網絡報道，情報有多項資料佐證，包括盤問塔利班分子及竊聽內容。

與此同時，美方正調查去年2宗針對美軍的襲擊，是否與俄羅斯懸賞有關。其中一宗去年4月發生，巴格拉姆空軍基地發生汽車炸彈襲擊，導致3名美國海軍陸戰隊士兵死亡。不過，2名華府高級官員表示，白宮不相信兩件事有關。

《紐約時報》報道，美方截取的電子資料顯示，俄軍總參謀部情報總局控制的一個銀行戶口，曾向一個與塔利班有關的戶口轉帳一大筆錢。美軍半年前與阿富汗情報部門在北部昆都士拘捕13人，但兩位主要目標人物分別逃往塔吉克斯坦及俄羅斯，其中一人在喀布爾的住所，藏有俄方提供的50萬美元現金。

篤定代表民主黨出戰今年11月大選的前副總統拜登，周二批評特朗普無論是不知情或知情卻無作為，都屬於玩忽職守，可總結「他並不適合當美國總統」。眾議院情報委員會主席希夫指，特朗普應該對俄羅斯採取行動，實施制裁。