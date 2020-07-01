未來10年軍費2700億澳元　購新導彈抗華

中國與澳洲關係持續緊張，澳洲總理莫里森周三（1日）宣布修訂國防戰略，未來10年國防開支達2700億澳元（約1.44萬億港元），包括採購新型反艦導彈，金額比4年前公布的10年計劃增加40%。他警告中美的戰略競爭令印太地區局勢緊張，爆發衝突的風險升級。

今次澳洲政府公布的國防開支金額，比對上一次、即2016年公布的1950億澳元增加750億澳元。莫里森說，澳洲將建立一支規模更大的軍隊，並集中應對鄰近地區的局勢，範圍包括印度洋東北部、東南亞、巴布亞新畿內亞、太平洋西南部。他形容印太地區是戰略競爭的中心，增加誤判及爆發衝突的風險，新冠肺炎疫情令世界更危險及更混亂，國家面臨的地區挑戰規模是二次大戰後首見。

澳洲未來10年的國防開支分為海、陸、空、國防企業、資訊與網絡、太空，其中對海軍的投資最多，高達750億澳元，包括斥資8億澳元從美國採購AGM158C長程反艦導彈；它射程達370公里，而現役AGM84魚叉反艦導彈的射程只有124公里。此外，澳洲斥資93億澳元，研發高超音速武器在內等高速及長程武器。

莫里森表示，世界瞬息萬變，澳洲尋求一個和平及穩定的印太地區，讓民眾得以生活，各國也能合作、進行貿易及擁有良好關係，而達成這目標就必須擁有可靠的威懾力，從以阻嚇對澳洲的攻擊以及預防戰爭。他又提到近期與中國的關係，指嶄新科技有助外國干預澳洲、散播假資訊，而高壓行為也變得猖獗。