鯨鯊眼睛布滿3000盾鱗　首在生物眼睛發現

鯨鯊是世上體形最大及壽命最長的魚類，卻沒有眼瞼保護頭部兩側的脆弱眼睛。日本海洋學家近日發現，鯨鯊的眼睛表面竟布滿3000個盾鱗（Dermal Denticles），為牠們的視力提供保護機制。今次是首次有研究人員在生物的眼睛表面發現盾鱗結構。

沖繩美麗研究中心的研究團隊在日本和美國的水族館，利用水下超聲波掃描等技術，分析活鯨鯊和鯨鯊標本，並記錄下活鯨鯊的眼球運動。結果發現，鯨鯊每隻眼的虹膜周圍有約有2900個盾鱗；透過顯微鏡觀察，盾鱗的排列呈橡樹葉形狀。

盾鱗通常遍布鯊魚全身，有助減少水中摩擦力，讓牠們游得更快。該研究指，由於鯨鯊沒有眼瞼，眼睛又位於頭部的角落，因此容易受到攻擊。而這些覆蓋在鯨鯊雙眼表面的盾鱗可能有助減少其眼睛表面損傷，如同「盔甲」保護牠們的視力；亦證明鯨鯊並非如以往研究所言，不太依賴視覺捕食。

另外，研究團隊亦發現，鯨鯊可將一半眼球縮入眼窩，約縮入3.3厘米。當鯨鯊眼睛收縮時，眼球會形成白色連接組織，並填滿眼窩的空位。

鯨鯊可長至18米，以浮游生物和部分魚類為食，對人類無害。研究結果周一（29日）刊登於期刊《公共科學圖書館‧綜合》（PLOS ONE）。