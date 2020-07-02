新冠肺炎︰疫情改變看法　美法德逾半民眾對華感覺負面

新冠肺炎肆虐全球，普遍輿論認為疫情改變了世界格局。德國馬歇爾基金會聯同法、德兩國的智庫組織發表《2020跨大西洋趨勢報告》，報告顯示在疫情發生後，美國、德國和法國的民眾認為中國是國際最具影響力國家的數字均有上升，認為美國是最具影響力國家的比率則下跌，惟對中國崛起存負面感覺的人也升至超過一半。

德國馬歇爾基金會、德國智庫貝塔斯曼基金會及法國智庫蒙田研究所在今年1月至5月期間，訪問美國、德國和法國的民眾。在疫情發生前，美國僅6%人認為中國是全球最具影響力一員，德國則有12%，法國為13%；惟在疫情發生後，三地民眾認為中國是全球最具影響力一員的比率均上升，其中美國升至14%，德國增加至20%，法國則增至28%。

雖然美國仍被三國民眾認為是最具影響力國家，但比率有所下跌，其中美國本土民眾由85%下跌至76%，法國和德國民眾則分別減少了12%和8%。

惟報告也顯示，三國民眾對中國崛起存負面看法的人數增加，其中美國由疫情前的46%增加至57%，德國由51%增至61%，法國則由48%增至58%。德、法兩國均有近60%人認為當局應在人權和氣候轉變問題上，對中國採取更強硬措施。美國大多數民眾則認為政府在人權、氣候、網絡保安、貿易議題上，應採取更強硬對華政策。

德國馬歇爾基金會副總監昆賽斯（Martin Quencez）指出，在疫情發生後，人們發現全球口罩、醫療裝備均依賴中國出口，令「中國影響」變得具體，三國民眾對中國認識有所改變。