港區國安法：五眼聯盟均反對　美國反制措施最多

《港區國安法》立法生效引起國際關注，情報聯盟「五眼聯盟」5個英語圈成員國均表態反對，其中美國的反應最大，採取撤銷香港特殊地位等多項具體措施；英國和澳洲分別考慮向港人提供庇護途徑；新西蘭則暫未有具體行動。

美國：

● 參眾兩院通過《香港自治法案》，另提出《香港避風港法案》

● 撤銷香港特殊地位，暫停對港執行優惠待遇規定，包括暫停出口許可豁免

● 禁止出口國防設備與敏感技術到香港

● 禁止與中國軍方有聯繫的中國研究生入境

● 加強監管在美國上市的中概股

● 中美互相限制官員入境簽證

● 將直接或間接制裁削弱香港自治的中港官員

英國：

● 將向近300萬名有資格申請英國國民（海外）護照（BNO）的港人及家屬提供入籍途徑，在英國工作及定居6年後，就可以申請入籍成為英國公民

● 更新對港旅遊提示，警告非港人違法後，被拘留或驅逐出境的風險上升

● 劍橋大學考慮褫奪特首林鄭月娥的榮譽院士名銜

澳洲：

● 考慮向受影響港人提供「避風港簽證」

加拿大：

● 更新對港旅遊提示，警告被強制拘留、甚至引渡到中國內地的風險增加

新西蘭：

● 外長發聲明對《港區國安法》成立表示非常失望