貨櫃檢IS製安非他命　市值近87億為全球最大毒案

意大利警方周三（1日）表示，警員在南部那不勒斯的薩勒諾（Salerno）港口的貨櫃中，檢獲恐怖組織「伊斯蘭國」（IS）在敍利亞生產的14噸安非他命，市值達10億歐元（86.8億港元），屬全球最大宗的同類毒品走私案。當局指，IS透過走私毒品賺取利潤，以資助及擴張恐怖活動。

財政衞隊在聲明中表示，警員在薩勒諾港口的3個可疑貨櫃，發現有聲稱用作工業用途的紙製圓柱容器。警方其後以電鋸切開容器，檢獲重達14噸、共8400萬顆藥丸；藥丸上刻有興奮劑藥物的品牌「Captagon」的字樣。Captagon原本用於醫療用途，但現已停產和停用。惟中東地區至今仍廣泛使用該款藥物，據報IS在戰鬥時會吸食毒品，故該藥又名為「聖戰藥丸」（Jihad Drug）。

那不勒斯警長納波利塔諾（Domenico Napolitano）表示，該批毒品收藏得很隱蔽，成功避過港口的掃描檢測。不過，由於警方長期監視當地黑手黨組織克莫拉（Camorra），在截聽黑幫成員電話時發現線索，最終成功搗破案件。

警方聲稱，不論是數量還是價值，此案相信是全球最大宗的安非他命走私案。警方表示：「最近幾年，敍利亞成為全球最大的安非他命生產國，IS透過販運在敍利亞生產的毒品，取得資金支持該組織的恐怖活動。」

警方相信該批毒品預定由不同的犯罪集團在歐洲分銷，形容該貨量足以滿足整個歐洲毒品市場。警方又指，歐洲多國因新冠肺炎疫情而封鎖，合成藥全部停止生產及銷售，但敍利亞製毒未受影響，吸引毒販轉向當地進口。