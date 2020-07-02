港區國安法：日關注經濟關係影響　韓分析國際立場

國際社會關注《港區國安法》實施後的事態發展，日韓周四（2日）再就此回應。日本內閣官房長官菅義偉表示，關注在港日人及日企的情況及對港日經濟關係的影響；南韓外長康京和則重申，香港繼續享受高度自治非常重要。

菅義偉周四早上再回應《港區國安法》，指日本政府非常關注事態；又提到香港有約2.6萬名日本公民及1400間日企活動，一國兩制的將來跟港日緊密的經濟關係息息相關；日方將以保護國民為其中的考慮，持續注視該法今後的影響。

康京和周四亦在例行記者會上回應《港區國安法》，表示正密切關注新法實施後的事態發展，並分析國際社會的有關動向、評價及立場等。她重申，香港在一國兩制的原則下享受高度自治，並繼續維護穩定與發展至關重要。她亦談及中美緊張關係，指韓方將在韓美同盟關係的基礎上，推動韓美和韓中關係的和諧發展。

另外，中國駐加拿大使館發言人周三再度回應加拿大的涉港言論，指加方對《港區國安法》說三道四、粗暴干涉中國內政，中方對此堅決反對。發言人批評，加拿大等少數西方國家以人權之名行干涉之實，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，暴露其在國家安全問題上搞雙重標準的嘴臉；敦促立即停止以任何方式干涉香港事務和中國內政。